Коноплянка назвал город где хотел бы играть чаще
10 сентября, 2019, 15:29
Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка был приятно удивлен поддержкой болельщиков в Днипре
Об этом сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.
Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка остался доволен поддержкой болельщиков на открытой тренировке сборной на "Днепр-Арене".
"Где у нас футбольный город? Этим все показано. Где люди любят футбол и ждут. И очень жаль, что только раз в 10 лет мы играем в Днипре. Я был бы рад, если бы мы играли два раза в полгода. Понятно, что все города хотят видеть сборную. И мы хотим видеть болельщиков со всей страны", - признался футболист.
Матч между сборными Украины и Нигерии начнется 10 сентября, в 21:30.
- Ранее вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от возвращения на "Днепр-Арену" .
- 9 сентября открытая тренировка сборной Украины по футболу в Днипре посетили 7 тыс. болельщиков .
- 10 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на товарищескую игру против команды Нигерии.
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