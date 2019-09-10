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Espreso.tvСпортКоноплянка назвал город где хотел бы играть чаще

Коноплянка назвал город где хотел бы играть чаще


фото: ffu.ua
Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка был приятно удивлен поддержкой болельщиков в Днипре

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка остался доволен поддержкой болельщиков на открытой тренировке сборной на "Днепр-Арене".

"Где у нас футбольный город? Этим все показано. Где люди любят футбол и ждут. И очень жаль, что только раз в 10 лет мы играем в Днипре. Я был бы рад, если бы мы играли два раза в полгода. Понятно, что все города хотят видеть сборную. И мы хотим видеть болельщиков со всей страны", - признался футболист.

Матч между сборными Украины и Нигерии начнется 10 сентября, в 21:30.

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