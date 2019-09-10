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Espreso.tvОбществоГонтарева может попросить политическое убежище в Лондоне

Гонтарева может попросить политическое убежище в Лондоне

Экс-глава Нацбанка заявила, что попросит политического убежища в Лондоне, если преследования со стороны Украины продолжатся

Об этом она сказала в интервью Liga.net.

Валерия Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне и сказала, что "это тянется давно".

"Судебные дела против меня открыли в марте, это была полная инсинуация Кулика и Луценко" (ГПУ направила подозрение Гонтаревой по делу олигарха Сергея Курченко. Речь идет о соглашении по покупке ОВГЗ в феврале 2014 года, между Брокбизнесбанком Курченко и госкомпанией "Аграрный фонд", в которой принимала участие компания ICU, основательницей которой была Гонтарева. - ред.)

Кроме того, она отметила, что не получила ни одной повестки в суд.

"Мне не прислали ни одной повестки, дело отслеживали как я, так и мой адвокат. Зато все это время в СМИ рассказывали о повестках и моей неявке на допрос. Угрозы в мой адрес последние три года озвучивает господин Коломойский. Публичные угрозы продолжаются год. В его интервью - сплошная ода Гонтаревой. Другие персонажи меняются или добавляются ", - рассказала она.

Помимо того, Гонтарева добавила, что делилась с журналистами BBC предположением, что с ней может случиться что-то в Лондоне.

"Если со мной что-то случится в Лондоне, знайте, кто за этим стоит. В итоге, случилось. Произошло это в центре города на пешеходном переходе. Я не видела ни автомобиля, ни водителя, услышала удар, после чего потеряла сознание. Водитель не скрывался, мне дали его имя, координаты, это британец арабского происхождения, номер машины", - рассказала она.

Также, Гонтарева рассказала о взрыве автомобиля сына в Киеве.

"Пока я находилась в госпитале после ДТП, в центре Киева подрывают автомобиль семьи моего сына, он записан на невестку, тоже Валерию Гонтареву. При этом, за рулем обычно сидит сын. Это последняя цепочка совпадений", - добавила она.

На вопрос, имеет ли она доказательства причастности Коломойского к происходящему, Гонтарева ответила: "Нет, конечно, нет. Вы думаете, он сам это проделывал? Я так не думаю, у меня доказательств пока нет".

По словам Гонтаревой, ведется расследование.

"Для лондонской полиции - это обычное ДТП на дороге, дальше она должна разобраться, что произошло. Пойти в полицию я сейчас не могу. Думаю, придут сами, в случае необходимости", - отметила экс-глава НБУ.

На вопрос, будет ли она просить политическое убежище в Лондоне, Гонтарева ответила: "Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет притеснять своего же реформатора - преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища".

  • Напомним, 6 августа бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что доказательств для объявления подозрений бывшей главе Национального банка Украины Валерия Гонтарева и бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову достаточно.
  • 30 августа экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.
  • 5 сентября, на улице Владимирской в Киеве дотла сгорел автомобиль Audi А7 сына Гонтаревой.
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