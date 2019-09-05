В центре Киева сгорела машина сына Гонтаревой, - СМИ

5 сентября, 2019, 09:09

В четверг, 5 сентября, на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что жители соседних домов рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт.

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог.

"Audi сгорела дотла слишком быстро, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других. Но точная причина будет известна позже", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, авто выгорело полностью и повредило двери и проводку подъезда.

Фото: источник