Луценко: ГПУ одобрила подозрения экс-главе НБУ Гонтаревой и экс-заместителю главы АП Филатову
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
По словам Луценко, старшим прокурором дела назначили его заместителя Сергея Кизя.
"Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы, старшим группы прокуроров назначили моего заместителя Сергея Николаевича Кизя, и Кулик, и его команда показывали все доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения", - заявил Луценко.
Генпрокурор отметил, что подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера.
"Кизь видит достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, обслуживавший это соглашение", - добавил он.
Кроме того, если подозрение будет дополнено всеми необходимыми доказательствами, дело будет передано в суд, сказал Луценко.
- Отметим, по версии следствия, брокерская фирма ICU участвовала в операции между государственным "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком" олигарха Сергея Курченко, в результате чего были разворованы деньги "Аграрного фонда".
- 19 июля в инвестгруппе Investment Capital Ukraine (ICU), которая принадлежала советнику бывшего президента Петра Порошенко, провели обыск сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 6 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Украины снова вызвала на допрос окружение пятого президента Петра Порошенко - Валерию Гонтареву и Алексея Филатова.
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