США не признают результаты "выборов" в Крыму

9 сентября, 2019, 15:18

США осудили проведение Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. https://t.co/1lsKRkmc6W - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 сентября 2019 г.

Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя, на которых лидирует правящая партия "Единая Россия".

Евросоюз отказался признавать выборы в оккупированном Крыму, ранее об этом заявили Литва, Латвия, Эстония, Грузия , Польша и Молдова.