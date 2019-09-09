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Espreso.tvМирСША не признают результаты "выборов" в Крыму

США не признают результаты "выборов" в Крыму


фото: ap
США осудили проведение Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя, на которых лидирует правящая партия "Единая Россия".

Евросоюз отказался признавать выборы в оккупированном Крыму, ранее об этом заявили Литва, Латвия, Эстония, Грузия , Польша и Молдова.

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