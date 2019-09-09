США не признают результаты "выборов" в Крыму
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
"Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении посольства в Twitter.
Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. https://t.co/1lsKRkmc6W- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 сентября 2019 г.
Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя, на которых лидирует правящая партия "Единая Россия".
Евросоюз отказался признавать выборы в оккупированном Крыму, ранее об этом заявили Литва, Латвия, Эстония, Грузия , Польша и Молдова.
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