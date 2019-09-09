Грузия и Эстония не признают незаконные выборы в Крыму

9 сентября, 2019, 09:31

Министерства иностранных дел Грузии и Эстонии распространили заявления о поддержке территориальной целостности Украины и непризнание российских местных выборов на территории оккупированного Крыма

Об этом говорится в заявлениях МИД стран, передает Lb.ua

В сообщении МИД Грузии сказано, что АР Крым и город Севастополь является неотъемлемой частью Украины, поэтому "выборы", проводимые российскими властями, не будут признаны.

"Грузия вновь заявляет о своей явной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в министерстве.

Эстония также поддерживает позицию о территориальной целостности Украины.

"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя - лидирует правящая партия "Единая Россия".