Грузия и Эстония не признают незаконные выборы в Крыму
Об этом говорится в заявлениях МИД стран, передает Lb.ua
В сообщении МИД Грузии сказано, что АР Крым и город Севастополь является неотъемлемой частью Украины, поэтому "выборы", проводимые российскими властями, не будут признаны.
"Грузия вновь заявляет о своей явной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в министерстве.
Эстония также поддерживает позицию о территориальной целостности Украины.
"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя - лидирует правящая партия "Единая Россия".
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