 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГрузия и Эстония не признают незаконные выборы в Крыму

Грузия и Эстония не признают незаконные выборы в Крыму

Министерства иностранных дел Грузии и Эстонии распространили заявления о поддержке территориальной целостности Украины и непризнание российских местных выборов на территории оккупированного Крыма

Об этом говорится в заявлениях МИД стран, передает Lb.ua

В сообщении МИД Грузии сказано, что АР Крым и город Севастополь является неотъемлемой частью Украины, поэтому "выборы", проводимые российскими властями, не будут признаны.

"Грузия вновь заявляет о своей явной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в министерстве.

Эстония также поддерживает позицию о территориальной целостности Украины.

"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя - лидирует правящая партия "Единая Россия".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

8 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

8 сентября, 2019 воскресенье

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать