Евросоюз не признает российских "выборов" в оккупированном Крыму
"Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и продолжает осуждать это нарушение международного права. Исходя из этого, Европейский Союз не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Любые люди, избранные на Крымском полуострове, претендующих на" представление "интересов населения и Севастополя, не будут признаны как представители этих территорий, принадлежащих Украине", - говорится в сообщении.
Спикер подчеркнул, что Европейский Союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя - лидирует правящая партия "Единая Россия".
Об их непризнании заявили Литва, Латвия, Эстония, Грузия , Польша и Молдова.
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