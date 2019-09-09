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Espreso.tvМирЕвросоюз не признает российских "выборов" в оккупированном Крыму

Евросоюз не признает российских "выборов" в оккупированном Крыму


фото: rfe
Европейский Союз не признает результаты местных российских выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове 8 сентября
Соответствующее заявление спикера ЕС обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий .

"Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и продолжает осуждать это нарушение международного права. Исходя из этого, Европейский Союз не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Любые люди, избранные на Крымском полуострове, претендующих на" представление "интересов населения и Севастополя, не будут признаны как представители этих территорий, принадлежащих Украине", - говорится в сообщении.

Спикер подчеркнул, что Европейский Союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя - лидирует правящая партия "Единая Россия".

Об их непризнании заявили Литва, Латвия, Эстония, Грузия , Польша и Молдова.

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