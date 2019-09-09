Незаконные выборы в Крыму: лидирует "Единая Россия"
9 сентября, 2019, 07:17
На российских выборах в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя лидирует правящая партия "Единая Россия"
Об этом сообщают российские СМИ.
Партия «Единая Россия» на выборах в Крыму набирает 43% голосов после обработки первых 1,08% протоколов.
В Севастополе после подсчета 5,43% голосов «Единая Россия» держит первенство с результатом 37%.
В Севастополе фиксировали низкую явку избирателей. По состоянию на 18 часов вечера городская избирательная комиссия заявляла о явке в 25%. В целом явка в Крыму на 18 вечера составила 28,03%, что на 17% ниже, чем осенью 2014 года.
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