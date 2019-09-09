Незаконные выборы в Крыму: лидирует "Единая Россия"

9 сентября, 2019, 07:17

На российских выборах в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя лидирует правящая партия "Единая Россия"

Об этом сообщают российские СМИ.

Партия «Единая Россия» на выборах в Крыму набирает 43% голосов после обработки первых 1,08% протоколов.

В Севастополе после подсчета 5,43% голосов «Единая Россия» держит первенство с результатом 37%.

В Севастополе фиксировали низкую явку избирателей. По состоянию на 18 часов вечера городская избирательная комиссия заявляла о явке в 25%. В целом явка в Крыму на 18 вечера составила 28,03%, что на 17% ниже, чем осенью 2014 года.