За 2 года нужно "зачистить" прокуратуру, - Рябошапка

9 сентября, 2019, 12:19

Максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры - 2 года

Об этом завил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина .

"Пленарное заседание 10 сентября, надеюсь, парламент поддержит нас, день-два на подпись президента, публикацию, и вперед. Дедлайн этих изменений - 2 года. Это максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры. Потому что переаттестация - это только первый этап , после этого должно быть донабир новых людей. после этого мы должны возобновить работу Совета прокуроров и КДКП (квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - ред.) ", - рассказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, очистка прокуратуры будет происходить каскадом, сверху вниз, будет создано несколько комиссий.

Отмечается, что есть договоренность с НАБУ о помощи в проверке добродетели.

"Прокуроров гораздо меньше, чем милиционеров, и объем работы будет гораздо меньше. Мы создадим часть комиссий, уже сейчас ведется работа над разработкой комплексного процесса, методов и критериев оценки для переаттестации кандидатов: какие составляющие процесса, как оценивать профессиональный уровень и добропорядочности кандидатов", - добавил Рябошапка.