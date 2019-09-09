Рука не дрогнет по кому угодно, кто в Раде, - Рябошапка
Об этом Руслан Рябошапка заявил в интервью "РБК-Украина".
Отвечая на вопрос о потенциальных кейсах, как привлекать депутатов к ответственности, генпрокурор отметил: "Трудно сказать, еще несколько месяцев и не факт, что не появятся новые кейсы. Ведь это не только те дела, о которых говорил прошлый генеральный прокурор, там несколько народных депутатов. Это могут быть новые дела, в том числе в отношении депутатов от "Слуги народа".
Вместе с тем, он добавил, что наработок по новому парламенту еще нет.
На вопрос, представляет Рябошапка, как просит об аресте бывшего президента, он отметил: "Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет по кому угодно , кто в парламенте ".
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