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Espreso.tvОбществоРука не дрогнет по кому угодно, кто в Раде, - Рябошапка

Рука не дрогнет по кому угодно, кто в Раде, - Рябошапка


фото: 5.ua
Генпрокурор рассказал, как будет действовать после снятия депутатской неприкосновенности

Об этом Руслан Рябошапка заявил в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос о потенциальных кейсах, как привлекать депутатов к ответственности, генпрокурор отметил: "Трудно сказать, еще несколько месяцев и не факт, что не появятся новые кейсы. Ведь это не только те дела, о которых говорил прошлый генеральный прокурор, там несколько народных депутатов. Это могут быть новые дела, в том числе в отношении депутатов от "Слуги народа".

Вместе с тем, он добавил, что наработок по новому парламенту еще нет.

На вопрос, представляет Рябошапка, как просит об аресте бывшего президента, он отметил: "Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет по кому угодно , кто в парламенте ".

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