Полозов назвал основания для выдачи Цемаха Нидерландам Россией

9 сентября, 2019, 19:43

Российский адвокат Николай Полозов заявил, что Российская Федерация может выдать свидетеля по делу о катастрофе самолета на Донбассе Владимира Цемаха Нидерландам

Об этом сообщил Полозов в эфире Радио НВ.

По словам адвоката, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию накануне обмена, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, едут, теряются и тому подобное. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и другие доказательства ", - пояснил Полозов.

Кроме того, правозащитник отметил, что отказ от показаний со стороны Цемах будет выглядеть довольно глупо, потому что тогда будет два вида доказательств - полученные в Украине и полученные в России. Более поздние свидетельства будут восприниматься более критично, отметил Полозов.

Адвокат отметил, в Голландии есть шанс на экстрадицию Цемаха из России.

"В Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли ", - добавил Полозов.