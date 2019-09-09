 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГермания не признает незаконные "выборы" в оккупированном Россией Крыму

Германия не признает незаконные "выборы" в оккупированном Россией Крыму

Германия отказывается признавать незаконные "местные выборы", проведенные Россией в оккупированном Крыму 8 сентября

Об этом сообщает в Twitter МИД Германии.

"Местные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не имеют силы. Территории были аннексированы Россией с нарушением международного права. Выборы на украинской территории должна организовывать Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о непризнании незаконных "выборов" в Крыму заявили США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Молдова и пресс-служба Евросоюза.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать