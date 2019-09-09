Brexit: Елизавета II одобрила закон об отсрочке выхода из ЕС
9 сентября, 2019, 20:03
Британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза
Об этом написали Палате лордов в Twitter.
"Законопроект о выходе из ЕС получил королевское одобрение", - говорится в сообщении.
Напомним, что Палата лордов британского парламента 6 сентября одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Британии из ЕС.
Законопроект предусматривает, что депутаты будут обращаться в суд, если Джонсон откажется просить у ЕС отсрочки Brexit. Но пока не совсем понятно, как это будет воплощаться на практике.
# EUWithdrawal6Bill receives Royal Assent. Watch as @LordSpeaker notifies #HouseofLords https://t.co/3K4GA0esJ0 pic.twitter.com/1Njt3Z8Vfo- House of Lords (@UKHouseofLords) September 9, 2019
- Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit.
- После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.
- 9 сентября два министра кабинета Бориса Джонсона заявили, что правительство придерживается своего плана Brexit и не будет добиваться задержки выхода Британии из ЕС.
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