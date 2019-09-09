Brexit: Елизавета II одобрила закон об отсрочке выхода из ЕС

9 сентября, 2019, 20:03

Британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза

Об этом написали Палате лордов в Twitter.

"Законопроект о выходе из ЕС получил королевское одобрение", - говорится в сообщении.

Напомним, что Палата лордов британского парламента 6 сентября одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Британии из ЕС.

Законопроект предусматривает, что депутаты будут обращаться в суд, если Джонсон откажется просить у ЕС отсрочки Brexit. Но пока не совсем понятно, как это будет воплощаться на практике.