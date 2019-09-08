Ураган "Дориан" бушует в Канаде, без электроэнергии 450 тыс. домов

8 сентября, 2019, 19:28

Из-за урагана "Дориан" в Канаде без электроэнергии остались более 450 тыс. домов

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает УНИАН.

Ураган "Дориан" вечером в субботу, 7 сентября, порвал многочисленные линии электропередачи и оставил без света более 450 тыс. домов в канадских провинциях Нью-Брансуик и Остров Принца Эдварда.

После того, как ураган достиг суши, ученые перевели его в категорию "очень интенсивного посттропического" шторма. Скорость порывов ветра местами составляла 145 км/ч. Вызванные им волны достигали отметки в 20 метров.