 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУраган "Дориан" бушует в Канаде, без электроэнергии 450 тыс. домов

Ураган "Дориан" бушует в Канаде, без электроэнергии 450 тыс. домов


фото: twitter
Из-за урагана "Дориан" в Канаде без электроэнергии остались более 450 тыс. домов

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает УНИАН.

Ураган "Дориан" вечером в субботу, 7 сентября, порвал многочисленные линии электропередачи и оставил без света более 450 тыс. домов в канадских провинциях Нью-Брансуик и Остров Принца Эдварда.

После того, как ураган достиг суши, ученые перевели его в категорию "очень интенсивного посттропического" шторма. Скорость порывов ветра местами составляла 145 км/ч. Вызванные им волны достигали отметки в 20 метров.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

8 сентября, 2019 воскресенье

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать