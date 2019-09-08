Ураган "Дориан" бушует в Канаде, без электроэнергии 450 тыс. домов
8 сентября, 2019, 19:28
Из-за урагана "Дориан" в Канаде без электроэнергии остались более 450 тыс. домов
Об этом со ссылкой на New York Times сообщает УНИАН.
Ураган "Дориан" вечером в субботу, 7 сентября, порвал многочисленные линии электропередачи и оставил без света более 450 тыс. домов в канадских провинциях Нью-Брансуик и Остров Принца Эдварда.
После того, как ураган достиг суши, ученые перевели его в категорию "очень интенсивного посттропического" шторма. Скорость порывов ветра местами составляла 145 км/ч. Вызванные им волны достигали отметки в 20 метров.
WATCH: Downtown #Halifax , #NS , #Canada is quite deserted and the wind at some intersections is extremely strong. #NSstorm #storm #HurricaneDorain #NSStorm #halifax #DorianNS- newsblunt (@newsbluntmedia) September 8, 2019
#Halifax #storm #halifax pic.twitter.com/aDiKtNM1Pm
- Напомним, ранее власти Багам сообщала о пяти погибших и 21 травмированном.
- Национальное управление океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовало видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан".
- В результате разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах погибли 20 человек.
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