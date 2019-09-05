Ураган "Дориан" на Багамских островах: число погибших возросло до 20
5 сентября, 2019, 07:42
В результате разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах погибли 20 человек
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на багамского министра здравоохранения Дейна Сендса, передает ТСН .
По словам министра, на острове Абакос зафиксировано 17 погибших, на соседнем острове Гран-Багама - трое.
Ожидается, что число погибших возрастет по мере продолжения поисковых работ на пострадавших от стихии островах.
" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км/ч.
По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.
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