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Espreso.tvОбществоУраган "Дориан" на Багамских островах: число погибших возросло до 20

Ураган "Дориан" на Багамских островах: число погибших возросло до 20

В результате разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах погибли 20 человек

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на багамского министра здравоохранения Дейна Сендса, передает ТСН .

По словам министра, на острове Абакос зафиксировано 17 погибших, на соседнем острове Гран-Багама - трое.

Ожидается, что число погибших возрастет по мере продолжения поисковых работ на пострадавших от стихии островах.

" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км/ч.

По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.

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