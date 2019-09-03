На Багамах ураган "Дориан" унес жизни пяти человек
Об этом сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, передает "Интерфакс-Украина" .
"Мы находимся в разгаре исторической трагедии в некоторых частях наших северных Багамских островов", - сказал Миннис.
По его словам, ущерб, нанесенный ураганом "Дориан" островам Абако, являются "беспрецедентными", многие дома "полностью или частично разрушены".
Миннис добавил, что приоритетами власти сейчас является "поиск, спасение и восстановление".
Сейчас ураган движется со скоростью 1,5 км / ч в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км / ч.
" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.
По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.
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