Синоптики опубликовали видео пролета через эпицентр урагана "Дориан"
3 сентября, 2019, 12:11
Национальное управление океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовало видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан"
Видео опубликовано в Facebook NOAA.
Запись сделана 1 сентября, когда ураган достиг опасной пятой категории.
" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.
По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.
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