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Espreso.tvОбществоСиноптики опубликовали видео пролета через эпицентр урагана "Дориан"

Синоптики опубликовали видео пролета через эпицентр урагана "Дориан"

Национальное управление океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовало видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан"

Видео опубликовано в Facebook NOAA.

Запись сделана 1 сентября, когда ураган достиг опасной пятой категории.

" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.

По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.

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