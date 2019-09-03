Синоптики опубликовали видео пролета через эпицентр урагана "Дориан"

3 сентября, 2019, 12:11

Национальное управление океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовало видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан"

Видео опубликовано в Facebook NOAA.

Запись сделана 1 сентября, когда ураган достиг опасной пятой категории.

" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.

По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.