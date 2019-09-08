Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать Цемаха Нидерландам
Об этом Юрий Луценко сообщил в facebook.
По словам экс-генпрокурора, Украина не могла выдать Цемаха Нидерландам из-за того, что он отказался от сделки со следствием.
"Для всех, кто шепчет или кричит об измене хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 года будут судить первые четырех подозреваемых - заочно", - написал Луценко.
По мнению экс-генпрокурора, теперь Россия будет пытаться разыграть карту обиды Нидерландов на Украину за невыдачу фигуранта дела о сбивании MH17.
"Конечно, эту карту обиды голландского общества будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель - снять санкции ЕС против РФ, введенные именно после сбивания МН17. Противодействие этому - задача высшего руководства государства и МИД. Но это отнюдь не могло останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю", - убежден Луценко.
- 7 сентября Владимир Зеленский заверил, что перед отправкой в Россию Цемаха как следует допросили.
- 8 сентября стало известно, что фигуранта дела об авиакатастрофе МН17 Владимира Цемаха вместе со спецслужбами забирали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ, в ходе операции один из разведчиков погиб, а другой потерял ногу.
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