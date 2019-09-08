Стало известно, как Цемаха переправляли через линию столкновения
Об этом на условиях анонминости радио Донбас.Реалии рассказал один из участников операции, передает Еспресо.TV .
По его словам, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.
Официально с операции по вывозу Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.
"С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так - лучше знать меньше", - отметил военный.
Сложность операции заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга.
"В так называемой ДНР до сих пор не знают, в какую именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемах", - отметил боец.
"Участок, на котором двигались ребята из моего подразделения, с той стороны контролировала так называемая сотых бригада" гвардии "" ДНР ". С начала войны мы работали во многих местах Донбасса, и поэтому я уверенно могу сказать: только они, эта" сотая бригада ", выставили вокруг себя так много запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин (ПМН). Другие подразделения боевиков также используют ПМН, но" сотка "- всего", - сказал участник операции.
Александр Колодяжный (прижизненная фотография из соцсетей)
"Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и" сорвал "ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно возле Сашиной головы и ноги второго бойца. Наконец, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу ", - отметил вовремя описываемых событий.
Справка
Бывший "начальник ПВО" Славянской бригады террористов "ДНР" Владимир Цемах был задержан в своем доме в городе Снежное. После этого его тайно вывезли через линию разграничения в Киев.
Он является ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17, поскольку был соучастником данного военного преступления.
Один из телеканалов показал признание Цемаха в содеянном .
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. После попадания в него российской ракеты "Бук" погибли все 298 человек на борту.
- Зеленский заверил, что перед отправкой в Россию Цемаха как следует допросили .
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