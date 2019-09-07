Зеленский и Путин провели телефонный разговор после обмена заключенными
7 сентября, 2019, 23:03
Президент Украины Владимир Зеленский провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор по итогам обмена заключенными
Об этом сообщает офис президента Украины.
Отмечается, что стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.
Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
- 7 сентября между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборационисты из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали" .
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