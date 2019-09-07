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Espreso.tvОбществоЗеленский и Путин провели телефонный разговор после обмена заключенными

Зеленский и Путин провели телефонный разговор после обмена заключенными


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор по итогам обмена заключенными

Об этом сообщает офис президента Украины.

Отмечается, что стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

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