Зеленский встречает освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"

7 сентября, 2019, 13:01

Президент Зеленский встретит пленников Кремля, которые сегодня, 7 сентября 2019 года возвращаются из Москвы, непосредственно в зале официальных делегаций терминала "Б" аэропорта "Борисполь" на окраине Киева

Об этом передает Еспресо.TV.

Там также находится генеральный прокурор Руслан Рябошапка .

Ранее уже была информация о прибытии в "Борисполь" министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова .

Ожидается, что борт с украинскими пленниками Кремля приземлится в течение часа.