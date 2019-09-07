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Espreso.tvОбществоЗеленский встречает освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"

Зеленский встречает освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"

Президент Зеленский встретит пленников Кремля, которые сегодня, 7 сентября 2019 года возвращаются из Москвы, непосредственно в зале официальных делегаций терминала "Б" аэропорта "Борисполь" на окраине Киева

Об этом передает Еспресо.TV.

Там также находится генеральный прокурор Руслан Рябошапка .

Ранее уже была информация о прибытии в "Борисполь" министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова .

Ожидается, что борт с украинскими пленниками Кремля приземлится в течение часа.

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