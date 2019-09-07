Зеленский встречает освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
7 сентября, 2019, 13:01
Президент Зеленский встретит пленников Кремля, которые сегодня, 7 сентября 2019 года возвращаются из Москвы, непосредственно в зале официальных делегаций терминала "Б" аэропорта "Борисполь" на окраине Киева
Об этом передает Еспресо.TV.
Там также находится генеральный прокурор Руслан Рябошапка .
Ранее уже была информация о прибытии в "Борисполь" министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова .
Ожидается, что борт с украинскими пленниками Кремля приземлится в течение часа.
- Напомним, сначала речь шла о том, что Зеленский будет встречать тех, кого согласилась обменять Москва на своих террористов и наемников, в правительственной больнице "Феофания" .
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