 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАваков и Баканов прибыли в аэропорт "Борисполь"

Аваков и Баканов прибыли в аэропорт "Борисполь"

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сейчас уже находятся в киевском аэропорту "Борисполь"

Об этом передает Еспресо.TV.

В то же время, от общения с журналистами они пока отказались.

  • Напомним, по возвращении в Украину выданных Россией граждан сначала привезут двумя автобусами в правительственную больницу "Феофания". Там их лично встретит президент Владимир Зеленский .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

7 сентября, 2019 суббота

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать