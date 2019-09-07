Аваков и Баканов прибыли в аэропорт "Борисполь"
7 сентября, 2019, 12:31
Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сейчас уже находятся в киевском аэропорту "Борисполь"
Об этом передает Еспресо.TV.
В то же время, от общения с журналистами они пока отказались.
- Напомним, по возвращении в Украину выданных Россией граждан сначала привезут двумя автобусами в правительственную больницу "Феофания". Там их лично встретит президент Владимир Зеленский .
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