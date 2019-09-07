Счастливый день для Украины, - Вакарчук об освобождении пленников Кремля
7 сентября, 2019, 16:15
Лидер партии "Голос" , народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук приветствовал возвращения пленников Кремля к Украине
Об этом Святослав Вакарчук заявил в видеообращении на facebook.
"Счастливый день для Украины! Спасибо всем причастным к тому, что наши ребята вернулись домой. Приветствую всех родственников и близких наших героев. Я хочу сказать, что нам нужно сделать все, чтобы и другие политзаключенные, которые все еще остаются в российских тюрьмах как можно скорее вернулись на родную землю ", - сказал Вакарчук.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали" .
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень