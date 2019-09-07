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Espreso.tvОбществоСчастливый день для Украины, - Вакарчук об освобождении пленников Кремля

Счастливый день для Украины, - Вакарчук об освобождении пленников Кремля


фото: glavcom.ua
Лидер партии "Голос" , народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук приветствовал возвращения пленников Кремля к Украине

Об этом Святослав Вакарчук заявил в видеообращении на facebook.

"Счастливый день для Украины! Спасибо всем причастным к тому, что наши ребята вернулись домой. Приветствую всех родственников и близких наших героев. Я хочу сказать, что нам нужно сделать все, чтобы и другие политзаключенные, которые все еще остаются в российских тюрьмах как можно скорее вернулись на родную землю ", - сказал Вакарчук.

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