Россия готовится вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли, - Полозов
7 сентября, 2019, 20:10
Адвокат Николай Полозов заявил, что Россия готовится передать Украине захваченные в Керченском проливе корабли
Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, сейчас идут процедуры по возврату Украине захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей.
"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы, как - ну все - выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - сказал Полозов.
По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции