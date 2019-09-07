Россия готовится вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли, - Полозов

7 сентября, 2019, 20:10

Адвокат Николай Полозов заявил, что Россия готовится передать Украине захваченные в Керченском проливе корабли

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, сейчас идут процедуры по возврату Украине захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы, как - ну все - выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - сказал Полозов.

По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.