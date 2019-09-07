Освобожденный политзаключенный Кольченко рассказал, чем займется в ближайшее время

7 сентября, 2019, 14:06

Украинец из Крыма, друг Олега Сенцова Александр Кольченко, который вместе с другими освобожденными из плена, в субботу, 7 сентября 2019 года, прибыл из Москвы в Киев, поделился с журналистами своими планами

Об этом передает Еспресо.TV.

По его словам, сегодня его встречают мать, сестра и племянница, а во время полета в самолете он "шутил обо всем" вместе с Сенцовым.

Кольченко собирается "отдохнуть, повидаться со всеми" и начать работу по специальности.

Еще до российской оккупации Крыма он закончил Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности "организация туризма".