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Espreso.tvОбществоОсвобожденный политзаключенный Кольченко рассказал, чем займется в ближайшее время

Освобожденный политзаключенный Кольченко рассказал, чем займется в ближайшее время

Украинец из Крыма, друг Олега Сенцова Александр Кольченко, который вместе с другими освобожденными из плена, в субботу, 7 сентября 2019 года, прибыл из Москвы в Киев, поделился с журналистами своими планами

Об этом передает Еспресо.TV.

По его словам, сегодня его встречают мать, сестра и племянница, а во время полета в самолете он "шутил обо всем" вместе с Сенцовым.

Кольченко собирается "отдохнуть, повидаться со всеми" и начать работу по специальности.

Еще до российской оккупации Крыма он закончил Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности "организация туризма".

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