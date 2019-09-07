Освобожденные из плена украинские моряки получили награды

7 сентября, 2019, 20:27

Освобожденные из российского плена моряки получили государственные награды и очередные воинские звания

Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины в facebook.

"Сегодня в аэропорту "Борисполь" украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.

После возвращения в Украину моряков повезли на медицинское освидетельствование, после чего они поехали по домам.