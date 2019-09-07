Освобожденные из плена украинские моряки получили награды
7 сентября, 2019, 20:27
Освобожденные из российского плена моряки получили государственные награды и очередные воинские звания
Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины в facebook.
"Сегодня в аэропорту "Борисполь" украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.
После возвращения в Украину моряков повезли на медицинское освидетельствование, после чего они поехали по домам.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень