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Espreso.tvОбществоКличко заявил, что отвечает перед киевлянами, а не перед Зеленским

Кличко заявил, что отвечает перед киевлянами, а не перед Зеленским

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что после увольнения с должности главы Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко останется мэром, "просто появится человек, который будет его контролировать". В ответ киевский мэр обвинил канцелярию главы государства в узурпации власти

Спор между Богданом и Кличко состоялась вечером в пятницу, 6 сентября 2019 года, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на одном из украинских телеканалов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Вас выбрали киевским городским головой, и эту должность никто не в праве у вас забрать, а также после разведения должностей главы КГГА и мэра вы остается городским головой, просто появится человек, который будет вас контролировать", - отметил Богдан.

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В ответ Кличко заявил, что не держится за власть, готов отчитаться за все свои решения перед обществом, но единственным законным методом изменить власть в Киеве является проведение местных выборов.

Он также напомнил нормы закона о столице, где предусмотрено, что выбранный Киевский городской глава должен быть назначен главой КГГА.

"Я не держусь за кресло и за должности, но меня избрали киевляне и я перед ними отвечаю", - подчеркнул Кличко.

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Богдан, в свою очередь, заявил, что глава КГГА, как и любой другой глава местной администрации, должен сложить полномочия перед новым президентом. И тогда президент может назначить нового или переназначить старого главу администрации.

"Это объективное требование Конституции и законов, нравится это господину Кличко или не нравится, поедет ли он в Германию или в Америку кому-то жаловаться или нет", - подчеркнул Богдан.

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Кличко заявил, что в таком случае в государстве уничтожается самоуправления и децентрализация, потому что "когда назначают человека сверху, - это уже централизация".

  • 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан направил правительству письмо, в котором просил бывшего министра Кабинета министров Александра Саенко внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.
  • 30 июля на пресс-конференции Богдан заявил, что ему предлагали взятку в размере 20 млн долларов за "более лояльное" отношение к Кличко.
  • После этого мэр Киева обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины по поводу заявления руководителя Офиса президента.
  • В НАБУ подтвердили открытие уголовного производства по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения. По данным НАБУ, предварительная правовая квалификация по делу - ч.1 ст.369 УК Украины ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").
  • 4 сентября новый Кабинет Министров на своем заседании одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА.
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