"Страна 95": Зеленский в шаге от авторитаризма

2 сентября, 2019, 16:35

Сергей Руденко

2 сентября президент Украины провел встречу с руководством Кабинета министров, Верховной Рады и правоохранительных органов и "нарезал" им задачи, хотя действующая Конституция этого и не предусматривает

Начало работы Верховной Рады ІХ созыва и назначение нового правительства завершило формирование в Украине властной вертикали во главе с Владимиром Зеленским. Первая публичная встреча президента с новоназначенными "слугами народа" в Верховной Раде, Кабмине и центральных органах власти показала: президент как гарант Конституции имел эту самую Конституцию, как говорится, "глубоко в носу". Взяв на себя, не предусмотренные Основным законом полномочия, Владимир Зеленский оказался в шаге от узурпации всей власти в государстве.

Действующая Конституция предусматривает существование Украины как парламентско-президентской республики. Де-факто же с 29 августа 2019 года государство стало президентским. Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде открыло перед Владимиром Зеленским новые властные перспективы. Назначение в первый день новой Рады премьер-министра, министров, генпрокурора, председателя СБУ превратило парламент в одно из подразделений Офиса президента. 2 сентября встреча руководителей парламента, правительства и правоохранительных органов это еще раз подтвердила.

Назначение Зеленским ответственных - и из Рады, и из правительства - за разработку тех или иных законопроектов (часть из которых действительно является очень важными и необходимыми - и по легализации игорного бизнеса, и по добыче янтаря etc) продемонстрировало: нынешний президент публично игнорирует Конституцию, которая четко определяет полномочия главы государства. В нынешних условиях и спикер парламента Дмитрий Разумков, и глава правительства Алексей Гончарук, и генпрокурор оказались винтиками во властной конструкции Владимира Зеленского. А точнее, как выразился Владимир Александрович, "ответственными".

Кто-то резонно скажет: погодите, Зеленский получил 72% поддержки избирателей, у его партии монобольшинство в Раде. Дайте, мол, им работать. Да, пусть работают. Но в пределах тех полномочий, которые предусмотрены действующей Конституцией. Кто-то, может, забыл, как в сентябре 2010 года через Конституционный суд четвертый президент Украины вернул страну к президентско-парламентской республике. Зеленскому же даже не нужно было ничего просить у Конституционного суда. Взял и сделал. А захочет - еще и парламент, нарушая регламент, как "бешеный принтер" будет принимать необходимые законы. И премьер на самокате - тоже всегда под рукой. Как и Генеральный прокурор.

Понятно, что Зеленский, взяв на себя несвойственные ему конституционные полномочия, хочет показать всем, как он "делает всех". Единственный вопрос - кто в нынешней ситуации остановит президента, когда он будет принимать ошибочные решения? Спикер и вице-спикер парламента, глава правительства, Генпрокурор или председатель СБУ, которым он "нарезает" задачи? Или парламентская оппозиция, роль которой в нынешних условиях сведена к нулю? Эти вопросы - риторические.

Большое доверие украинцев, которое получили президент Зеленский и его команда - это не только большие возможности, но и большая ответственность. В том числе - и за соблюдение Конституции и законов. Украина - не Беларусь, не Россия и не страны Средней Азии. Если кто-то думает иначе, пусть вспомнит о трех Майданах, через которые за последние 29 лет прошла Украина. Там, где игнорируют оппозицию и законы, обычно говорит улица. Дважды доказано Януковичем.