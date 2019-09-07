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Espreso.tvСпортЕвро-2020: где смотреть игру Сербия - Португалия и другие матчи субботы

Евро-2020: где смотреть игру Сербия - Португалия и другие матчи субботы


фото: Bleacher Report
7 сентября в отборочном матче Евро-2020 встречаются главные конкуренты сборной Украины по группе B - Сербия и Португалия

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

5-й тур

7 сентября

Группа A

16:00, Косово - Чехия, "Футбол 2"

19:00, Англия - Болгария, "Футбол 2"

Группа B

19:00, Литва - Украина, "Украина", "Футбол 1"

21:45, Сербия - Португалия, "Футбол 2"

Группа H

19:00, Исландия - Молдова

21:45, Турция - Андорра

21:45, Франция - Албания, "Футбол 1"

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