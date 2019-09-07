Евро-2020: где смотреть игру Сербия - Португалия и другие матчи субботы
7 сентября, 2019, 09:00
7 сентября в отборочном матче Евро-2020 встречаются главные конкуренты сборной Украины по группе B - Сербия и Португалия
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
5-й тур
7 сентября
Группа A
16:00, Косово - Чехия, "Футбол 2"
19:00, Англия - Болгария, "Футбол 2"
Группа B
19:00, Литва - Украина, "Украина", "Футбол 1"
21:45, Сербия - Португалия, "Футбол 2"
Группа H
19:00, Исландия - Молдова
21:45, Турция - Андорра
21:45, Франция - Албания, "Футбол 1"
- Напомним, нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски.
- 5 сентября вингер "Селтика" Марьян Швед покинул расположение сборной Украины из-за травмы на тренировке.
- Отборочную игру Евро-2020 между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе 7 сентября будут судить представители Боснии и Герцеговины .
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