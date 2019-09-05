Сборная Украины перед игрой с Литвой потеряла форварда

5 сентября, 2019, 14:55

Вингер "Селтика" Марьян Швед покинул расположение сборной Украины из-за травмы на тренировке

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Расположение сборной Украины покинул вингер "Селтика" Марьян Швед, у нападающего повреждение приводящей мышцы, которое он получил на сегодняшней тренировке. Так что на матч против сборной Литвы в квалификационном матче к Евро-2020 отправятся 24 футболиста.

В нынешнем сезоне Швед сыграл 21 минуту в составе "Селтика" и забил 1 гол.