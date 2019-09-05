Сборная Украины перед игрой с Литвой потеряла форварда
5 сентября, 2019, 14:55
Вингер "Селтика" Марьян Швед покинул расположение сборной Украины из-за травмы на тренировке
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Расположение сборной Украины покинул вингер "Селтика" Марьян Швед, у нападающего повреждение приводящей мышцы, которое он получил на сегодняшней тренировке. Так что на матч против сборной Литвы в квалификационном матче к Евро-2020 отправятся 24 футболиста.
В нынешнем сезоне Швед сыграл 21 минуту в составе "Селтика" и забил 1 гол.
- 31 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов гол украинца Марьяна Шведа помог "Селтику" пройти в следующий раунд турнира.
- Напомним, нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски.
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