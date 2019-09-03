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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины сравнил себя с Месси

Форвард сборной Украины сравнил себя с Месси


фото: ffu.ua
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук накануне матча против сборной Литвы, который состоится 7 сентября, отметил, что соперник украинской сборной солидного уровня и высокой результативности от наших нападающих ожидать не стоит.

"Оформить в Вильнюсе хет-трик? Что вы такое говорите. Нужно реально смотреть на вещи. Я же не Роберт Левандовски и не Лионель Месси. Мы едем в гости к непростой команде. Нам предстоит провести выездную игру на искусственном поле. Нужно уважать соперника и очень серьезно отнестись к Литве", - сказал Роман Яремчук.

В нынешнем сезоне нападающий провел за "Гент" 8 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

В активе Яремчука 8 матчей и 2 гола в составе сборной Украины.

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