Литва - Украина: определились арбитры отборочного матча Евро-2020
4 сентября, 2019, 14:16
Отборочную игру Евро-2020 между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе будут судить представители Боснии и Герцеговины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Матч между литовцами и украинцами на стадионе ЛФФ будет обслуживать судейская бригада из Боснии и Герцеговины во главе с 35-летним Ирфаном Пельто. На линиях ему будут помогать Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Драган Петрович.
Матч состоится 7 сентября в Вильнюсе и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Перед этой игрой украинцы имеют 10 очков и лидируют в группе B, опережая ближайших преследователей - Люксембург и Сербию - на 6 пунктов. У Португалии 2 балла, Литва имеет в активе 1 очко.
- Напомним, нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски.
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