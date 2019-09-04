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Espreso.tvСпортЛитва - Украина: определились арбитры отборочного матча Евро-2020

Литва - Украина: определились арбитры отборочного матча Евро-2020


фото: ffu.ua
Отборочную игру Евро-2020 между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе будут судить представители Боснии и Герцеговины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч между литовцами и украинцами на стадионе ЛФФ будет обслуживать судейская бригада из Боснии и Герцеговины во главе с 35-летним Ирфаном Пельто. На линиях ему будут помогать Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Драган Петрович.

Матч состоится 7 сентября в Вильнюсе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Перед этой игрой украинцы имеют 10 очков и лидируют в группе B, опережая ближайших преследователей - Люксембург и Сербию - на 6 пунктов. У Португалии 2 балла, Литва имеет в активе 1 очко.

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