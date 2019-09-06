В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G7
Соответствующий документ был размещен на сайте конгресса США.
Так, в тексте резолюции призывают лидеров стран-участниц "Большой семерки" не допустить возвращения к формату G8 с участием России.
"Палата представителей США призывает всех лидеров" Большой семерки "выступить против возвращения России", - говорится в документе.
В резолюции отмечается, что Москва может вернуться к G8 только после выполнения определенных условий. В частности, Кремль должен "уважать территориальную целостность соседних государств и придерживаться стандартов демократического общества".
Кроме того, конгрессмен осудил российскую агрессию против Украины, что проявляется оккупацию Крыма и дестабилизацией ситуации в Донбассе.
Сейчас проект резолюции находится на рассмотрении комитета по иностранным делам палаты представителей. Если комитет поддержит документ, его вынесут на голосование конгресса.
СМИ сообщали, что вопрос возвращения России в "Большую семерку" поссорил Трампа с другими лидерами G7 .
Американские сенаторы выступили против возвращения России в G7.
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