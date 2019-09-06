В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G7

6 сентября, 2019, 12:39

Конгрессмен от Демократической партии Альбио Сайрус внес в палату представителей Соединенных Штатов Америки (США) проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России

Соответствующий документ был размещен на сайте конгресса США.

Так, в тексте резолюции призывают лидеров стран-участниц "Большой семерки" не допустить возвращения к формату G8 с участием России.

"Палата представителей США призывает всех лидеров" Большой семерки "выступить против возвращения России", - говорится в документе.

В резолюции отмечается, что Москва может вернуться к G8 только после выполнения определенных условий. В частности, Кремль должен "уважать территориальную целостность соседних государств и придерживаться стандартов демократического общества".

Кроме того, конгрессмен осудил российскую агрессию против Украины, что проявляется оккупацию Крыма и дестабилизацией ситуации в Донбассе.

Сейчас проект резолюции находится на рассмотрении комитета по иностранным делам палаты представителей. Если комитет поддержит документ, его вынесут на голосование конгресса.

СМИ сообщали, что вопрос возвращения России в "Большую семерку" поссорил Трампа с другими лидерами G7 .

Американские сенаторы выступили против возвращения России в G7.