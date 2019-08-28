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Espreso.tvМирСенаторы США выступили против возвращения России в G7

Сенаторы США выступили против возвращения России в G7

Четыре сенатора-демократа направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выражают свое несогласие по поводу возможного возвращения лидера РФ Владимира Путина и России в Большую семерку
Об этом сообщает Голос Америки.

"Четыре сенатора-демократа - Боб Менендез, Чак Шумер, Джек Рид и Марк Уорнер - направили президенту Трампу письмо, в котором выражают свое несогласие по поводу возможного возвращения Владимира Путина и России в Большую семерку", - говорится в сообщении.

Они настаивают, что решение исключить Россию из Большой восьмерки после вторжения и незаконной аннексии Крыма, было правильным. По их мнению, Россия сейчас не может стать членом Большой семерки как по политическим, так и по экономическим причинам.

Сенаторы указывают на то, что Россия продолжает демонстрировать неуважение к международным нормам и верховенству права, как например, вмешательство в американские выборы, химическая атака на британской земле, продолжающаяся оккупация грузинской территории, поддержка режимам Мадуро и Ассада, а также преследования меньшинств и политических оппонентов внутри России.

По мнению сенаторов, возвращение членства России в Большую семерку идет вопреки ценностям и является отказом Соединенных Штатов от своих обязанностей как ведущей демократии мира.

СМИ сообщали, что вопрос возвращения России в "Большую семерку" поссорил Трампа с другими лидерами G7 .

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