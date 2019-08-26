В G7 разошлись во мнениях относительно возможности восстановления членства РФ, - Трамп
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"У нас был разговор по России. Мое мнение - сказать" да "(на возвращение России в G8 - ред.), Некоторые со мной не согласились, другие - наоборот", - сказал он на полях саммита "Группы семи" в Биаррице после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он уточнил, что не считает необходимым "согласие на 100%" по этому вопросу, и предложил не торопить события.
Накануне Трамп сообщил журналистам, что вопрос о возвращении России к группе обсуждается. »« Я считаю, такая работа продолжается. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю , это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но вчера вечером мы обсуждали Россию - хотим мы или приглашать ей вернуться или нет ", - сказал президент США.
По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран "Большой семерки" на саммите во Франции из-за вопроса возвращения России.
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