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Espreso.tvОбществоТрамп рассорился с лидерами G7 из-за России - The Guardian

Трамп рассорился с лидерами G7 из-за России - The Guardian


фото: УНІАН
Предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб сверхдержав спровоцировало напряженную ситуацию на саммите G7

Об этом на условиях анонимности один из участников саммита сообщил британскому изданию The Guardian.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел во время ужина на официальном открытии события. Дональд Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие России. По данным издания, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий. Они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, поскольку он не отвечает этому требованию", - сообщил собеседник the Guardian .

  • Напомним, 24 августа лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию ​​для участия в саммите в городе Биаррице.

 

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