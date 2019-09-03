Годунок, которого Зеленский в Борисполе назвал "чертом", избил активиста

3 сентября, 2019, 08:43

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок напал на общественного активиста

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей.

Сейчас следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет предназначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

По данному факту следственными расследуется уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.

Через некоторое время пострадавший с больничной койки записал обращение к президенту, главам МВД и СБУ с призывом взять расследование конфликта под личный контроль и привлечь Годунка к уголовной ответственности.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко за то, что тот ранее был осужден за разбой.