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Espreso.tvОбществоРадуцкий просит проверить работу МЗ при Супрун

Радуцкий просит проверить работу МЗ при Супрун

Председатель комитета ВР заявляет, что "безотлагательное проведение аудита" инициировано "профильными ассоциациями"

Об этом сообщил в Facebook Михаил Радуцкий.

"Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по инициативе профильных ассоциаций принял решение обратиться в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу для безотлагательного проведения аудита работы Министерства здравоохранения Украины за 2016-019 годы. Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава", - написал глава комитета.

Он отметил, что таким образом он хочет помочь министру Зоряне Скалецкой в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения.

"Также я инициировал разработку законопроекта о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения. Обращаюсь к профильным ассоциациям, врачам, производителям, пациентам, экспертам с просьбой предоставить свои предложения: какие искусственные нормы и регуляции мешают нормально работать?" - подчеркнул он.

Радуцкий добавил, что на основе этих предложений будет разработан законопроект о "разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте".

  • Напомним, Михаил Радуцкий - основатель частной клиники "Борис" и новоизбранный депутат от фракции "Слуга народа".
  • 29 августа в сети появилась переписка Радуцкого, где он написал, что "его человек" это Зоряна Скалецкая (Черненко).
  • 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины назначила Зоряну Скалецкую на должность Министра охраны здоровья Украины.
  • Сама Скалецкая говорит, что просто подала свое резюме, которое отобрали из других кандидатов.
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