Радуцкий просит проверить работу МЗ при Супрун

6 сентября, 2019, 17:53

Председатель комитета ВР заявляет, что "безотлагательное проведение аудита" инициировано "профильными ассоциациями"

Об этом сообщил в Facebook Михаил Радуцкий.

"Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по инициативе профильных ассоциаций принял решение обратиться в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу для безотлагательного проведения аудита работы Министерства здравоохранения Украины за 2016-019 годы. Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава", - написал глава комитета.

Он отметил, что таким образом он хочет помочь министру Зоряне Скалецкой в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения.

"Также я инициировал разработку законопроекта о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения. Обращаюсь к профильным ассоциациям, врачам, производителям, пациентам, экспертам с просьбой предоставить свои предложения: какие искусственные нормы и регуляции мешают нормально работать?" - подчеркнул он.

Радуцкий добавил, что на основе этих предложений будет разработан законопроект о "разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте".