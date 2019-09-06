Радуцкий просит проверить работу МЗ при Супрун
Об этом сообщил в Facebook Михаил Радуцкий.
"Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по инициативе профильных ассоциаций принял решение обратиться в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу для безотлагательного проведения аудита работы Министерства здравоохранения Украины за 2016-019 годы. Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава", - написал глава комитета.
Он отметил, что таким образом он хочет помочь министру Зоряне Скалецкой в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения.
"Также я инициировал разработку законопроекта о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения. Обращаюсь к профильным ассоциациям, врачам, производителям, пациентам, экспертам с просьбой предоставить свои предложения: какие искусственные нормы и регуляции мешают нормально работать?" - подчеркнул он.
Радуцкий добавил, что на основе этих предложений будет разработан законопроект о "разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте".
- Напомним, Михаил Радуцкий - основатель частной клиники "Борис" и новоизбранный депутат от фракции "Слуга народа".
- 29 августа в сети появилась переписка Радуцкого, где он написал, что "его человек" это Зоряна Скалецкая (Черненко).
- 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины назначила Зоряну Скалецкую на должность Министра охраны здоровья Украины.
- Сама Скалецкая говорит, что просто подала свое резюме, которое отобрали из других кандидатов.
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