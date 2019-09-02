Новый министр здравоохранения Скалецкая представила свою команду
2 сентября, 2019, 16:11
В Минздраве Украины состоялась встреча-знакомство министра Зоряны Скалецкий с коллективом
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Сегодня, 2 сентября, в Министерстве здравоохранения Украины состоялась встреча-знакомство министра Зоряны Скалецкой с коллективом.
На встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и сообща начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров Украины.
Министр в ближайшие недели планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава Украины и представить план приоритетов на первые 100 дней работы.
29 августа 2019 года Верховная Рада Украины назначила Зоряну Скалецкую на должность Министра здравоохранения Украины
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