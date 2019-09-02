 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовый министр здравоохранения Скалецкая представила свою команду

Новый министр здравоохранения Скалецкая представила свою команду

В Минздраве Украины состоялась встреча-знакомство министра Зоряны Скалецкий с коллективом

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сегодня, 2 сентября, в Министерстве здравоохранения Украины состоялась встреча-знакомство министра Зоряны Скалецкой с коллективом.

На встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и сообща начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров Украины.

Министр в ближайшие недели планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава Украины и представить план приоритетов на первые 100 дней работы.

29 августа 2019 года Верховная Рада Украины назначила Зоряну Скалецкую на должность Министра здравоохранения Украины

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать