Новый министр здравоохранения Скалецкая представила свою команду

2 сентября, 2019, 16:11

В Минздраве Украины состоялась встреча-знакомство министра Зоряны Скалецкий с коллективом

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сегодня, 2 сентября, в Министерстве здравоохранения Украины состоялась встреча-знакомство министра Зоряны Скалецкой с коллективом.

На встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и сообща начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров Украины.

Министр в ближайшие недели планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава Украины и представить план приоритетов на первые 100 дней работы.

29 августа 2019 года Верховная Рада Украины назначила Зоряну Скалецкую на должность Министра здравоохранения Украины