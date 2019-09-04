Скандал с назначением главы МЗ: Скалецкая рассказала о своем общении с Радуцким

4 сентября, 2019, 12:02

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о взаимоотношениях с Михаилом Радуцким и о назначении на должность

Об этом сообщила Скалецкая во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Я с Михаилом Радуцким, если пересекалась где, то это были бы эфиры, на котором из них я сказала, что, как писала законопроект, так дальше и буду писать. Если потребуется помощь - обращайтесь, и мы общались только на эту тематику", - заявила Скалецкая.

Кроме того, Скалецкая подчеркнула, что просто подала свое резюме, которое отобрали из среды других кандидатов.

"И просто в определенный момент сказали, что ищут вакансии, предложили тоже подать свое резюме. Более вне этого "подать резюме" не происходило ничего. Мне было интересно слышать разные версии происходящего. Для меня как юриста очевидно, что ничего не звучало вне этого, что есть обычная подача на кандидата, как и у других кандидатов. Других форматов или договоренностей я никогда не получала и не проводила ", - добавила Скалецкая.