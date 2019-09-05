Известный француз анонсировал начало тренерской карьеры в сборной

5 сентября, 2019, 11:14

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер намекнул на возможность возглавить сборную на ЧМ-2022 в Катаре

Об этом сообщает Goal.

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул о своем возвращении на тренерский мостик, но уже в сборной.

"Что касается ЧМ-2022, я могу себе представить, как работаю с командой. Будет интересно посмотреть, получится ли у меня, но в целом я должен сказать, что всегда хотел поехать на чемпионат мира в качестве тренера. Я всегда чувствую, что моя работа - быть там, где лучшие футболисты мира играют в футбол. Надеюсь, вы увидите меня в Катаре через три года ", - признался Арсен Венгер.

Арсен Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" в период с 1996-го по 2018 год, под его руководством команда провела более 1000 матчей.