Известный француз анонсировал начало тренерской карьеры в сборной
5 сентября, 2019, 11:14
Знаменитый французский тренер Арсен Венгер намекнул на возможность возглавить сборную на ЧМ-2022 в Катаре
Об этом сообщает Goal.
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул о своем возвращении на тренерский мостик, но уже в сборной.
"Что касается ЧМ-2022, я могу себе представить, как работаю с командой. Будет интересно посмотреть, получится ли у меня, но в целом я должен сказать, что всегда хотел поехать на чемпионат мира в качестве тренера. Я всегда чувствую, что моя работа - быть там, где лучшие футболисты мира играют в футбол. Надеюсь, вы увидите меня в Катаре через три года ", - признался Арсен Венгер.
Арсен Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" в период с 1996-го по 2018 год, под его руководством команда провела более 1000 матчей.
- 4 сентября международная федерация футбола представила логотип чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре.
- В январе сообщалось, что Венгер может возглавить сборную Катара.
- Напомним, в мае ФИФА решила не увеличивать количество участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с 32 до 48.
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