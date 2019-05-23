ФИФА отказалась от "революции" на ЧМ-2022 в Катаре

23 мая, 2019, 11:40

ФИФА решила не увеличивать количество участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с 32 до 48

Об этом сообщает ФИФА в twitter.

В чемпионате мира-2022 году будут участвовать 32 сборные. Международная федерация футбола вместе с организаторами чемпионата мира в Катаре рассматривала возможность расширения формата чемпионата мира до 48 команд. Было решено отказаться от расширения за нехватки времени, поскольку окончательный срок для принятия этого решения истекает в июне 2019 года.

В то же время в чемпионата мира 2026 примут участие 48 команд.

ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

FIFA World Cup Qatar 2022 to be played with 32 teams

https://t.co/zSPDenmm2k - FIFA Media (@fifamedia) 22 мая 2019