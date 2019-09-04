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Espreso.tvСпортДюны, "платок" и бесконечность: как выглядит логотип ЧМ-2022 по футболу

Дюны, "платок" и бесконечность: как выглядит логотип ЧМ-2022 по футболу


фото: twitter
Международная федерация футбола представила логотип чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре

Об этом сообщает ФИФА в twitter.

Изогнутые линии эмблемы символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля выполнена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, которые примут матчи чемпионата мира, а также символ бесконечности.

Петля, центральный элемент логотипа, не только повторяет форму трофея, но и символизирует куфию - традиционный мужской платок народов Персидского залива. Шрифт, который сопровождает эмблему, отсылает к традиционной арабской каллиграфии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Этот турнир станет первым, который пройдет не летом, а осенью и зимой.

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