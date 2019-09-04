Дюны, "платок" и бесконечность: как выглядит логотип ЧМ-2022 по футболу
Об этом сообщает ФИФА в twitter.
Изогнутые линии эмблемы символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля выполнена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, которые примут матчи чемпионата мира, а также символ бесконечности.
Петля, центральный элемент логотипа, не только повторяет форму трофея, но и символизирует куфию - традиционный мужской платок народов Персидского залива. Шрифт, который сопровождает эмблему, отсылает к традиционной арабской каллиграфии.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Этот турнир станет первым, который пройдет не летом, а осенью и зимой.
The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world's greatest football showpiece.- FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019
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- Напомним, в мае ФИФА решила не увеличивать количество участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с 32 до 48.
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