На ЧМ-2022 сборную Катара возглавит легендарный тренер

8 января, 2019, 10:15

На чемпионате мира-2022 сборную Катара по футболу может возглавить знаменитый французский тренер Арсен Венгер

Об этом сообщает France Football .

По информации издания, футбольная ассоциация Катара хочет доверить сборную известному специалисту для подготовки к домашнему ЧМ-2022 и предлагает кандидатам высокую зарплату.

Предложение возглавить команду поступало бывшему тренеру "Монако" Леонардо Жардиму, но тот уехал работать в Китай. Теперь основным кандидатом на пост главного тренера сборной Катара стал 69-летний Арсен Венгер.

Предыдущим местом работы француза был лондонский "Арсенал", который он возглавлял с 1996 по 2018 года.