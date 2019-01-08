На ЧМ-2022 сборную Катара возглавит легендарный тренер
8 января, 2019, 10:15
На чемпионате мира-2022 сборную Катара по футболу может возглавить знаменитый французский тренер Арсен Венгер
Об этом сообщает France Football .
По информации издания, футбольная ассоциация Катара хочет доверить сборную известному специалисту для подготовки к домашнему ЧМ-2022 и предлагает кандидатам высокую зарплату.
Предложение возглавить команду поступало бывшему тренеру "Монако" Леонардо Жардиму, но тот уехал работать в Китай. Теперь основным кандидатом на пост главного тренера сборной Катара стал 69-летний Арсен Венгер.
Предыдущим местом работы француза был лондонский "Арсенал", который он возглавлял с 1996 по 2018 года.
- ПСЖ предложил Арсену Венгеру должность спортивного директора.
- В апреле Арсен Венгер оставил "Арсенал" после 22 лет работы в лондонском клубе.
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган