В "Ворсклу" перешел экс-капитан "Барселоны"

5 сентября, 2019, 17:23

Экс-капитан молодежных команд "Барселоны" Хуанма Гарсия стал игроком "Ворсклы"

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"Ворскла" продолжает усиливаться иностранными футболистами, сегодня, 5 сентября, клуб оформил трансфер экс-капитана молодежных команд "Барселоны" 22-летнего Хуанмы Гарсии. Cтороны согласовали контракт на 2 года, а футболист выбрал 3 номер.

"Наш клуб сумел провернуть беспрецедентный для украинского трансферного рынка переход, над которым мы работали в течение четырех месяцев", - говорится в заявлении клуба.

Гарсия побеждал в составе "Барселоны" в Юношеской Лиге УЕФА 2013/2014, а последним его клубом был "Ливерпуль" U23.