В "Ворсклу" перешел экс-капитан "Барселоны"
5 сентября, 2019, 17:23
Экс-капитан молодежных команд "Барселоны" Хуанма Гарсия стал игроком "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
"Ворскла" продолжает усиливаться иностранными футболистами, сегодня, 5 сентября, клуб оформил трансфер экс-капитана молодежных команд "Барселоны" 22-летнего Хуанмы Гарсии. Cтороны согласовали контракт на 2 года, а футболист выбрал 3 номер.
"Наш клуб сумел провернуть беспрецедентный для украинского трансферного рынка переход, над которым мы работали в течение четырех месяцев", - говорится в заявлении клуба.
Гарсия побеждал в составе "Барселоны" в Юношеской Лиге УЕФА 2013/2014, а последним его клубом был "Ливерпуль" U23.
- В июне "Ворскла" назначила экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского полноправным главным тренером команды.
- 3 сентября состав полтавской "Ворсклы" пополнился французским форвардом Папом -Альюном Ндиайе.
- 12 августа полтавская "Ворскла" купила форварда молодежной сборной Албании Рубина Хебая.
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