"Ворскла" объявила о трансфере французского нападающего

3 сентября, 2019, 16:24

Состав полтавской "Ворсклы" пополнился французским форвардом Папом-Альюне Ндиайе

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Полтавская "Ворскла" продолжает пополнять состав новыми футболистами. 3 сентября клуб объявил о трансфере французского нападающего Папа-Альюне Ндиайе. В свое время 21-летний футболист выступал за молодежные команды итальянских "Бари" и "Болоньи", а также французского "Валансьена". Последним клубом Ндиайе была испанская "Лорка Депортиво".

"Очень рад оказаться в "Ворскле", я поражен, насколько здесь все хорошо организовано, отлажен тренировочный процесс. Еще хотел бы поблагодарить ребят, которые тепло меня приняли, во всем помогают. Переезд в Украину - новый жизненный и карьерный этап для меня . Хочу принести максимум пользы команде и расти вместе с ней ", - прокомментировал свой переход футболист.

Пап-Альюне Ндиайе выступать в "Ворскле" под 92-м номером.