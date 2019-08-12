"Ворскла" приобрела футболиста сборной Албании

12 августа, 2019, 17:55

Полтавская "Ворскла" купила форварда молодежной сборной Албании Рубина Хебая

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба

21-летний нападающий молодежной сборной Албании Рубин Хебай стал игроком полтавской "Ворсклы". Контракт игрока с клубом рассчитан на два года.

Форвард за три сезона игровой карьеры успел сыграть 65 матчей и забить 12 голов. Выступал в албанских "Влазнии" и "Партизане", а также словенском "Домжале".

По оценке Transfermarkt, стоимость Хебая составляет 250 тыс. евро.