"Ворскла" приобрела футболиста сборной Албании
12 августа, 2019, 17:55
Полтавская "Ворскла" купила форварда молодежной сборной Албании Рубина Хебая
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба
21-летний нападающий молодежной сборной Албании Рубин Хебай стал игроком полтавской "Ворсклы". Контракт игрока с клубом рассчитан на два года.
Форвард за три сезона игровой карьеры успел сыграть 65 матчей и забить 12 голов. Выступал в албанских "Влазнии" и "Партизане", а также словенском "Домжале".
По оценке Transfermarkt, стоимость Хебая составляет 250 тыс. евро.
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- В июне "Ворскла" назначила экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского полноправным главным тренером команды.
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