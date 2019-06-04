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Espreso.tvСпортЗнаменитый динамовец стал главным тренером "Ворсклы"

Знаменитый динамовец стал главным тренером "Ворсклы"


фото: vorskla.com.ua
Полтавский футбольный клуб "Ворскла" назначил экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского полноправным главным тренером

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Во второй половине сезона 2018/2019 Косовский был исполняющим обязанности главного тренера полтавской команды". Теперь он стал полноправным тренером "Ворсклы". Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на два сезона.

За "Динамо" Виталий Косовский выступал на протяжении девяти лет, провел 131 матч и отметился 20 голами. Был полуфиналистом Лиги чемпионов-1999. После завершения карьеры тренировал юниоров "Динамо", затем работал ассистентом тренера в молодежной команде киевского клуба.

 

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