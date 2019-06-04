Знаменитый динамовец стал главным тренером "Ворсклы"
4 июня, 2019, 16:50
Полтавский футбольный клуб "Ворскла" назначил экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского полноправным главным тренером
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Во второй половине сезона 2018/2019 Косовский был исполняющим обязанности главного тренера полтавской команды". Теперь он стал полноправным тренером "Ворсклы". Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на два сезона.
За "Динамо" Виталий Косовский выступал на протяжении девяти лет, провел 131 матч и отметился 20 голами. Был полуфиналистом Лиги чемпионов-1999. После завершения карьеры тренировал юниоров "Динамо", затем работал ассистентом тренера в молодежной команде киевского клуба.
- Полтавская "Ворскла" объявила о назначении и.о. главного тренера экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского в конце марта.
- В мае "Ворскла" завершила чемпионат Украины по футболу во главе второй шестерки.
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