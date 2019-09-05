Ураган "Дориан" приближается уже к Канаде

5 сентября, 2019, 22:00

Ураган "Дориан", который вызвал разрушительные последствия в районе Багамских островов, на выходных приблизится к атлантическому побережью Канады

Об этом сообщает Центр ураганов Канады.

"Основываясь на актуальном прогнозе, наиболее вероятный маршрут движения урагана "Дориан" в субботу будет пролегать южнее атлантических провинций, а под конец дня - через восток Новой Шотландии, к утру воскресенья достигнув восточной части Ньюфаундленда", - отмечают синоптики.

Центр ураганов Канады предупреждает об угрозе штормов с высотой волн более 12 метров.

"Влияние ветра, вероятно, будет усилено лиственным покровом деревьев, увеличив возможность их повреждения и падения, а также потенциально обусловив перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении.

Помимо того, синоптики ожидают значительные осадки, которые достигнут отметки в 50 мм, а местами - 100 мм. Это может привести к выходу водоемов из берегов и паводки.