Ураган "Дориан" приближается уже к Канаде
Об этом сообщает Центр ураганов Канады.
"Основываясь на актуальном прогнозе, наиболее вероятный маршрут движения урагана "Дориан" в субботу будет пролегать южнее атлантических провинций, а под конец дня - через восток Новой Шотландии, к утру воскресенья достигнув восточной части Ньюфаундленда", - отмечают синоптики.
Центр ураганов Канады предупреждает об угрозе штормов с высотой волн более 12 метров.
"Влияние ветра, вероятно, будет усилено лиственным покровом деревьев, увеличив возможность их повреждения и падения, а также потенциально обусловив перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении.
Помимо того, синоптики ожидают значительные осадки, которые достигнут отметки в 50 мм, а местами - 100 мм. Это может привести к выходу водоемов из берегов и паводки.
- Напомним, ранее власти Багам сообщала о пяти погибших и 21 травмированном.
- Национальное управление океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовало видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан".
- В результате разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах погибли 20 человек.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень