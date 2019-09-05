Роттердам+: суд разрешил арестовать экс-главу НКРЭКП Вовка

5 сентября, 2019, 11:24

Соломенский районный суд Киева дал разрешение на арест бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

"Соломенский райсуд дал разрешение на задержание Дмитрия Вовка", - сказал Сытник.

Он добавил, что это является одним из шагов для объявления бывшего главы НКРЭКП в международный розыск Интерпола.

В то же время Сытник отказался рассказывать, в какой стране сейчас находится Дмитрий Вовк.

Напомним, что с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине, регулируется по формуле "Роттердам+", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".

14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+" и предложит новую формулу: "Роттердам-" .