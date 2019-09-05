Роттердам+: суд разрешил арестовать экс-главу НКРЭКП Вовка
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.
"Соломенский райсуд дал разрешение на задержание Дмитрия Вовка", - сказал Сытник.
Он добавил, что это является одним из шагов для объявления бывшего главы НКРЭКП в международный розыск Интерпола.
В то же время Сытник отказался рассказывать, в какой стране сейчас находится Дмитрий Вовк.
Напомним, что с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине, регулируется по формуле "Роттердам+", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+" и предложит новую формулу: "Роттердам-" .
- Экс-глава Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКП формулы "Роттердам плюс". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал.
- 20 августа Вовка объявили в международный розыск.
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